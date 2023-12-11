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İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Güngören'de iki grup arasında çıkan tartışmada, taraflar birbirine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Polis, olay sonrası üzerinde 2 tabanca bulunan bir şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

11.12.2023 - 10:02 | | DHA
İstanbul'da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Olay Güngören, saat 22.30 sıralarında, Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine iki taraf, birbirine silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu K.Ç., S.Ö., O.K. ile E.Ö. isimli kişiler, çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan E.Ö. isimli kişinin hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 

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 POLİS OLAY YERİNDE DETAYLI İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, E.M. isimli bir kişi, üzerinde bulunan 2 tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Bu sırada herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri gelerek çevre sokaklarda geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri çatışmanın yaşandığı sokakta detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

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