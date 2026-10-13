M5 METRO HATTINDA PATLAMA PANİĞİ! Ihlamurkuyu İstasyonu'nda ne oldu, seferler neden durduruldu?
İstanbul'da sabah saatlerinde ulaşımı olumsuz etkileyen bir olay yaşandı. M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda kablolarda meydana gelen patlama sonrası istasyona duman yayıldı. Peki M5 metro hattında ne oldu, seferler neden durduruldu, ulaşım hangi istasyonlar arasında devam ediyor? İşte son dakika gelişmeleri...
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M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nı kullanan binlerce yolcu güne aksaklıkla başladı. Ihlamurkuyu İstasyonu'nda meydana gelen kablo patlamasının ardından oluşan duman nedeniyle metro seferleri durduruldu. İstasyondaki yolcular güvenlik amacıyla tahliye edilirken bazı duraklarda yoğunluk oluştu.
M5 IHLAMURKUYU İSTASYONU'NDA NE OLDU?
M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu'nda metronun bulunduğu alandaki kablolarda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından oluşan duman kısa sürede istasyona yayıldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken teknik ekipler de arızaya müdahale etmek için çalışma başlattı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Yaşanan olay sonrası istasyonda bekleyen yolcular tedbir amacıyla tahliye edildi. Dumanın etkisiyle istasyonda kısa süreli panik yaşanırken herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
M5 METRO SEFERLERİ TAMAMEN DURDU MU?
Hayır. Teknik arıza nedeniyle hattın tamamında değil, belirli bölümlerinde ulaşım sürdürülüyor.
Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre seferler:
Üsküdar - Çakmak istasyonları arasında İmam Hatip Lisesi - Sultanbeyli istasyonları arasında devam ediyor.
Ihlamurkuyu çevresindeki duraklarda ise arıza nedeniyle yoğunluk yaşandığı bildirildi.
METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Metro İstanbul, M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldiğini duyurarak ekiplerin sorunun giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Arızanın giderilmesinin ardından hattın normal işletmeye dönmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA METRO ULAŞIMINDA SON DURUM
Kablo patlamasının ardından başlatılan teknik inceleme sürüyor. Yetkililer, vatandaşların güncel duyuruları takip etmelerini isterken arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
'BİZİ ÇIKARMAYA GELEN OLMADI'
Trendeki yolculardan Hafize Zeynep, "Biz trendeydik. Birden patlama sesi oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Duman çıktığını gördük. İstasyondakiler sıkıştı. Biz de acil butonuna bastık ama kapılar açılmadı. Biz de mandalı kendimiz aşağı çekerek çıktık. Sonra itfaiye geldi. Hiçbir şekilde bizi çıkarmaya gelen olmadı. Biz kendimiz çıktık. Seferler durdu. Belki bugün açılmayabilir" dedi.