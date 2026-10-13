M5 METRO HATTINDA PATLAMA PANİĞİ! Ihlamurkuyu İstasyonu'nda ne oldu, seferler neden durduruldu?

5



Trendeki yolculardan Hafize Zeynep, "Biz trendeydik. Birden patlama sesi oldu. Ne olduğunu anlayamadık. Duman çıktığını gördük. İstasyondakiler sıkıştı. Biz de acil butonuna bastık ama kapılar açılmadı. Biz de mandalı kendimiz aşağı çekerek çıktık. Sonra itfaiye geldi. Hiçbir şekilde bizi çıkarmaya gelen olmadı. Biz kendimiz çıktık. Seferler durdu. Belki bugün açılmayabilir" dedi.