İstanbul'da sahte içki kabusu: Ölenlerin sayısı 30'a çıktı
İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti.
16.01.2025 - 12:57 |
Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.
31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.
OLAY
Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19’u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.