GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da sahte içki kabusu: Ölenlerin sayısı 30'a çıktı

İstanbul'da sahte içki kabusu: Ölenlerin sayısı 30'a çıktı

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 83 kişiden 30'u hayatını kaybetti.

16.01.2025 - 12:57 |
İstanbul'da sahte içki kabusu: Ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Alınan bilgiye göre, sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 83 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 30'u yaşamını yitirirken tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

31 kişinin tedavisi yoğun bakımda, 18 kişinin ise normal serviste devam ediyor.

OLAY

Kent genelinde sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan 65 kişiden 19’u yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış, 3 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

GÜNCEL HABERLER

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat: Emlak Konut ve TOKİ harekete geçti! 15 Soru 15 cevap

İstanbul'da evini yenilemek isteyenler dikkat: Emlak Konut ve TOKİ harekete geçti! 15 Soru 15 cevap

Türkiye'den 2 bin tırlık yardım malzemesi Gazze sınırında kapının açılmasını bekliyor

Türkiye'den 2 bin tırlık yardım malzemesi Gazze sınırında kapının açılmasını bekliyor

Afyonkarahisar'da termal tesislerde sömestr yoğunluğu yaşanıyor

Afyonkarahisar'da termal tesislerde sömestr yoğunluğu yaşanıyor