İstanbul'da sahte içki kabusu devam ediyor

İstanbul’da, 13 Ocak’ta Bakırköy’de Gültekin Memecan (62) ile Başakşehir’de Türkmenistan uyruklu Agajan Başımov (34), sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. 13 Ocak Pazartesi gününden itibaren sahte içkiden zehirlenerek ölenleri sayısı her geçen gün artarak devam etti. 13 Ocak itibari ile İstanbul’da sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 92’ye, ölenlerin sayısı ise 38’e yükseldi. Hastanede tedavi gören 47 hastadan 27’si entübe edildi. Tedavisi tamamlanan 5 kişi taburcu edilirken, bir hasta tedaviyi reddetti, 2 hasta ise izinsiz olarak hastaneyi terk etti.

‘112’YE İHBAR EDİN’

İstanbul Valiliği’nin 16 Ocak tarihli açıklamasında özetle şunlara yer verilmişti: “İstanbul’da yapılan operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şahıslardan 4’ü ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanmıştır. Şahıslardan 8’inin işlemleri devam etmekte olup, 3 kişi serbest bırakılmıştır. 1 Ocak 2025’ten bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulmuş, sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatılmıştır. Şüpheli gördüğünüz durumlar hakkındaki ihbarlarınızı 112 Acil Çağrı Merkezimize bekliyoruz.”

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GECE KULÜBÜ MÜHÜRLENDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul Esenyurt’ta, 10 Ocak’ta bir gece kulübünde farklı tarihlerde sahte içki tüketen İzzet Özer, Mert Cambaz ve Hasan Can (34) zehirlenme şikâyetiyle hastaneye başvurdu. İzzet Özer ve Mert Cambaz taburcu olurken, 1 hafta tedavi gören Hasan Can hayatını kaybetti. Ekipler, içkilerden numune aldıktan sonra işyerini mühürledi.

İstanbul Küçükçekmece’de ise baba ve oğlu evde sahte içki içmeleri sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Ahmet İnan (50) hayatını kaybetti. Oğlu Ali Can İnan’da (27) ise görme kaybı oluştu.