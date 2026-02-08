GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da polis aracı kaza yaptı: 2'si ağır 3 yaralı!
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da polis aracı kaza yaptı: 2'si ağır 3 yaralı!

İstanbul'da polis aracı kaza yaptı: 2'si ağır 3 yaralı!

08.02.2026 - 07:15Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'da polis aracı kaza yaptı: 2'si ağır 3 yaralı!

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde polis aracı kaza yaptı. Kaza gece sularında saat 00:30'da meydana geldi.

Akşemsettin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında seyir halindeki polis aracı ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KJJ 140 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İstanbulda polis aracı kaza yaptı: 2si ağır 3 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel Haberler

İstanbul'da polis aracı kaza yaptı: 2'si ağır 3 yaralı!
#Gündem

İstanbul'da polis aracı kaza yaptı: 2'si ağır 3 yaralı!

ABD'nin Navesink Nehri kutup soğuğunun etkisiyle kısmen dondu
#Dünya

ABD'nin Navesink Nehri kutup soğuğunun etkisiyle kısmen dondu

Edirne'de sedde üstünde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı
#Gündem

Edirne'de sedde üstünde mahsur kalan iki işçi kurtarıldı