İstanbul'da önce taksiye çarptı sonra apartman boşluğuna düştü!

Kaza, saat 20.00 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa istikametine seyreden 34 MPT 632 plakalı otomobil, sürücüsü Sadettin T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında duran demir dubalara, ardından aynı yönde ilerleyen İsa K. idaresindeki 34 TTG 87 plakalı taksiye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yolda bulunan bir binanın girişindeki merdiven boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

SÜRÜCÜDE 1.43 PROMİL ALKOL TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, merdiven boşluğuna düşen aracın sürücüsü Sadettin T.'nin 1.43 promil alkollü olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen sürücü Sadettin T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.