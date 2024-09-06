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İstanbul'da metrobüs yangını! Yolcular tahliye edildi

İstanbul'da Halıcıoğlu durağında bir metrobüste henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Mecidiyeköy yönünde 2, Avcılar yönünde 1 şerit trafiğe kapatıldı.

06.09.2024 - 09:28 | | İHA/DHA
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Mecidiyeköy yönünde ilerleyen metrobüsün motor kısmında Halıcıoğlu mevkiinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itifaye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı.

D100 Karayolunda Mecidiyeköy istikametinde 2 şerit, Avcılar istikametinde ise 1 şerit trafiğe kapatıldı.

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