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Bahçelievler'de kamyonet direğe çarptı: D-100'de korkunç kaza

18.07.2026 - 10:38Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Bahçelievler'de kamyonet direğe çarptı: D-100'de korkunç kaza

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi D-100 karayolunda bir kamyonet direksiyon hakimiyetini kaybedince direğe çarparak durabildi. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bahçelievler D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 PNG 356 plakalı kamyonetin şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet, yol ayrımındaki yönlendirme direğine çarptı.

Bahçelievlerde kamyonet direğe çarptı: D-100de korkunç kaza

Çarpmanın etkisiyle hasar gören araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkıştığı yerden çıkardıkları yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Yanyolda trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan kamyonetin bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Bahçelievler'de kamyonet direğe çarptı: D-100'de korkunç kaza