İstanbul'da metrobüs durağında yangın paniği yol açtı

Olay sabah saatlerinde Sefaköy Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre durağa yanaşan bir metrobüsün motor bölümünden dumanlar yükseldi.

Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen durakta bulunan güvenlik görevlilerine ve metrobüs şoförüne bildirdi. Otobüste ve durakta bulunan yangın söndürme tüpleriyle olaya müdahale eden ekipler muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangın esnasında durakta bulunan vatandaşlar ise panik yaşadı.

Yangın sonrasında güvenli alana alınan metrobüs daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı çekici ile çekildi. Yaşanan bu anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.