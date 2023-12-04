Marmara'da 3 dakika arayla 2 deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

Merkez üssü Marmara Denizi olan bir deprem meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 10:42'de 5.1 ve 10:45'te 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.98 km olarak duyuruldu. Depremler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: OLUMSUZ DURUM YOK

İstanbul Valisi Davut Gül ilk açıklamasında, 'İstanbul için herhangi bir ihbar bilgisi henüz gelmedi' dedi.



Hangi zemin üzerinde ve nasıl bir binada olduğunuz önemli. Uzakta olduğunuz zaman hissetmeyeceksiniz diye bir şey yok. Nitekim, çok da uzak değil.

5 büyüklüğündeki bir deprem, yaklaşık 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine eş gelir. Dolayısıyla zemin de kötüyse Gemlik'tekiler fena hissetmişlerdir. 5 büyüklüğündeki depremin daha büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil. Sosyal medyada bilgi kirliliği yayılıyor.

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'MARMARA'DAKİ FAYLARIN DİRİ OLDUĞUNUN KANITI'

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy meydana gelen bu depremin beklenen Marmara depremi olmadığını bu depremin güneyde gerçekleşen bir deprem olduğunu dile getirdi.

Bu depreme şu aşamada öncü bir deprem deme şansımız şu adamada yok diyen Ersoy, sosyal medyada 'Daha büyük bir deprem bekleniyor' görüşünün yayılmasının doğru olmadığını duyurdu.

Ersoy, bu tarz depremler Marmara'daki fayların diri olduğunun kanıtı olduğunu dile getirdi.

"BÖLGEDE ÇOK SAYIDA FAY KOLU VAR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, 5.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu jeolojik yapıya bağlı depremler binlerce bazıları on binlerce yılda bir deprem üretir. Bu tamamen bölgenin jeolojik yapısıyla ilgili bir durum.

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Gemlik körfezi'nde geçmişte de depremler oldu. Bandırma'dan uzanan hat boyunca önemli depremler var. Bölgede çok sayıda fay kolu var. Bu verilen yer doğruysa burada çok uzun zamandır büyük deprem yok.

Fay için kaç yılda bir deprem üretir konusu biraz tartışmalı. Bizim Kuzey Anadolu fayında gördüğümüz depremler benzer derinliklerde ortaya çıkar. Sığ olması yüzeyde hissedilir olmasına yol açar.

DEPREM PANİĞİ KAMERADA; 2 KİŞİ KAÇARKEN DÜŞÜP YARALANDI

Marmara Denizi’nde, Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Bursa’da yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı. Bir oto tamirhanesinde araç tamiri sırasında sarsıntıyı hissedenler panikle dışarı koşarken, bir diğer görüntüde de bir iş yerinde bilgisayarda çalışan 2 kişinin de depremle birlikte kaçması kameraya yansıdı. Bir başka görüntüde ise bir evin salonundaki cam avizenin sallanırken çıkardığı ses, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise sarsıntıyla birlikte raflarda yer alan ürünlerin yere düştüğü görüldü.

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Deprem nedeniyle panik yaparak kaçarken düşen 2 kişi ise hafif yaralandı.

ÖĞRENCİLER BAHÇEYE ÇIKARILDI

Bursa ve ilçelerindeki okullarda eğitim gören öğrenciler, tedbir amaçlı bahçeye çıkarılırken, panik yaşamamaları için öğretmenlerinin oyun oynattığı anlar kameraya yansıdı.

PROF. DR. GÖRÜR: GEMLİK'İN YERİ ÇOK TEHLİKELİ

3 dakika arayla Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den de açıklama geldi. Görür, açıklamasında, “Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

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PROF. DR. ERCAN: BU DEPREM ÖNCÜDÜR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise 5.1 büyüklüğündeki depremin öncü deprem olduğunu belirterek, "10,42’ de Kuzey Anadolu Kırığının güney kolu, Akyazı, İznik, Gemlik üzerinden gelip, Mudanya-Kumyaka’da 5,4 km odak derinliğinden M5,1’lik deprem oluşturdu.Güney kolun İmralı yakında oluşturması beklenen deprem M6,4’dür. Bu deprem öncüdür. Ancak kuzey kolla, İstanbul ile ilişkisizdir" açıklamasında bulundu.

'13 ARTÇI DEPREM ÖLÇÜLDÜ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 4.5 olmak üzere farklı büyüklüklerde 13 artçı deprem ölçüldüğünü belirtti. Bakan Yerlikaya, "İstanbul, Bursa ve diğer civar illerde; AFAD, jandarma, emniyet, UMKE ekipleri ve diğer görevlilerle yapılan saha taramaları ile birlikte 112'ye gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. İstanbul Esenler'de 1, Küçükçekmece'de 1 bina çatlağı olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. Bursa Mudanya'da 1 evde çatlak olduğuna ilişkin ihbar alınmış olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri ilgili adreslere sevk edilmiştir. 2 vatandaşımız merdivenden düşmüş olup sağlıklarına ilişkin bir olumsuz durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

BAZI BİNALARDA ÇATLAKLAR OLUŞTU

Merkez üssü Bursa’nın Mudanya ilçesi olan 5.1 büyüklüğündeki depremde, ilçedeki bazı binalarda çatlaklar oluştu. Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde yaşayanlar, iş yerleri ve binalardaki çatlakları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir binada oluşan çatlak sonrası, beton parçalarının yere düştüğü görüldü.

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI: TRİLYE’DE BAZI BİNALARDA DUVAR YIKILMALARI VAR

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz da DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki bazı binalarda çatlaklar oluştuğunu ve bazı bacaların devrildiğini söyledi. Trilye Mahallesi’nde ise 1999 yılındaki Marmara Depremi’nde hasar gören bazı binaların duvarlarının yıkıldığını kaydeden Türkyılmaz, “Belediye olarak 5 mahallede zaten tarama yapmıştık. Üniversiteden hocalarımızla birlikte, 1999 yılından önce yapılan binalarda performans testlerini sürdürüyorduk. Biz yıkım için beklerken, deprem oldu. Trilye Mahallemizde yıkım raporu alınan binalarda duvar yıkılmaları var. En kısa zamanda bu binaların yıkımlarını gerçekleştireceğiz. Cana gelen bir şey olmadı. İlçe genelinde bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimiz teyakkuz durumunda, incelemelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

MUDANYA BELEDİYE BİNASI HASAR GÖRDÜ, PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ

Bursa’nın Mudanya ilçesi açıklarından meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde, ilçe belediye binası da hasar gördü. İlçedeki riskli binalar arasında bulunan belediye binasının kolonlarında çatlaklar oluştu. Belediye personeli tahliye edildi. Kapatılan belediye binasında teknik ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

VALİ DEMİRTAŞ: PANİK DIŞINDA BİR SIKINTIMIZ YOK

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Körfezi’nde, Mudanya ilçesi açıklarındaki 5.1 büyüklüğündeki depremde 12 kişinin yaşadıkları panik nedeniyle hastanelere başvurduklarını söyledi. Vali Demirtaş, "Vatandaşlarımızın paniği dışında ciddi bir sıkıntımız olmadı. Bu saat itibarıyla 12 vatandaşımız panikten dolayı hastaneye müracaat etmişler. 1 vatandaşımızın evinde çatlak oldu diye bir ihbar alındı. Arkadaşlarımız o bölgeye gittiler. Aynı zamanda depremden dolayı 2 vatandaşımız da koşarken düşmüş. Burunlarında hafif bir sıyrık meydana gelmiş. Tüm kamu kurumlarında, özellikle hastanelerimizde, okullarımızda depremle ilgili bir sıkıntı var mı, bir çatlak var mı yok mu diye onların incelemesini yapıyoruz. İnşallah arkadaşlarımız bize bu konuda bilgi verecekler. Tüm arkadaşlarımız sahadalar. Başta kaymakamlarımız, AFAD yetkililerimiz, belediyelerimiz, herkes sahada. Vatandaşlarımızın talep ve şikayetlerini dinliyoruz. Ciddi anlamda bir sıkıntımız olmadı. Allah memleketimizi, milletimizi, devletimizi bu afetten korusun" dedi.