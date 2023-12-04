Deprem sonrası uzmanlardan çarpıcı yorum

Saat 10.42 sıralarında Marmara Denizi'nde bir deprem meydana geldi. Gemlik Körfezi'ndeki depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklanırken derinlik 8.98 km olarak paylaşıldı.

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN 5.1'LİK DEPREM YORUMU

CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy canlı yayında Kaan Temeltaş'a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; Öncelikle geçmiş olsun. Kuzeyde beklediğimiz kuzey kolu üzerinde bir deprem değil. Büyük Marmara depremi üzerine gelecek bir deprem değil. Gemlik'ten geçen İznik Gölü'nün üzerinden geçen bir fay zonu daha var. Yine bu da Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir.

"BÖLGEDE ÇOK SAYIDA FAY KOLU VAR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, 5.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremle ilgili şu ifadeleri kullandı: Bu jeolojik yapıya bağlı depremler binlerce bazıları on binlerce yılda bir deprem üretir. Bu tamamen bölgenin jeolojik yapısıyla ilgili bir durum. Gemlik körfezi'nde geçmişte de depremler oldu. Bandırma'dan uzanan hat boyunca önemli depremler var.

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Bölgede çok sayıda fay kolu var. Bu verilen yer doğruysa burada çok uzun zamandır büyük deprem yok. Fay için kaç yılda bir deprem üretir konusu biraz tartışmalı. Bizim Kuzey Anadolu fayında gördüğümüz depremler benzer derinliklerde ortaya çıkar. Sığ olması yüzeyde hissedilir olmasına yol açar.