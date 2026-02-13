İstanbul'da korkunç kaza! Temizlik aracına çarpan 2 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 01.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 kara yolu Bakırköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, aynı yönde ilerleyen belediyeye ait temizlik aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet temizlik aracının altına girerken, sürücü ve beraberindeki kişi yola savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsü ve beraberindeki kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 2 kişinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.