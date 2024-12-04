İstanbul'da korkunç kaza! Rögar kapağı metrobüsün camını kırdı! Yolcunun düştüğü anlar kamerada
İstanbul Esenyurt'ta Salı günü meydana gelen metrobüs kazasında fırlayan rögar kapağı metrobüsün camını kırdı. Bu sırada metrobüsten 1 yolcu düşerek yaralandı. O anlar otobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.
04.12.2024 - 16:17 | | Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)
Kaza, 3 Aralık Salı günü saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan metrobüsün kapısı, üstünden geçtiği sırada rögar kapağının yerinden fırlamasına neden oldu. Fırlayan rögar kapağı metrobüsün kapısını kırdı. Bu sırada kapının açılmasıyla 1 yolcu metrobüsten düşerek yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yolcu sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.