İstanbul'da korku dolu anlar: Sahilde herkes bir anda fark etti!

29.01.2026 - 07:44
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Samatya'da sahil kenarında bir erkek cesedi bulundu. Çıplak olduğu anlaşılan cesedin 2 gün önce yakınlarının kayıp ilanında bulunduğu Levent Dağlaroğlu'na ait olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Samatya Sahil'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahilde yürüyüş yapan bir kişi kıyıda çıplak erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri cesedin Levent Dağlaroğlu'na ait olduğunu belirledi. Öte yandan Dağlaroğlu'nun yakınlarının 2 gün önce kayıp ilanında bulundukları belirlendi.

DAĞLAROĞLU'NUN 12 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan incelemelerde Levent Dağlaroğlu'nun 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından 12 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Dağlaroğlu'nun cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

