GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen tır iki kişiye çarptı

İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen tır iki kişiye çarptı

İstanbul Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde kırmızı ışıkta geçen tır, yolun karşısına geçmek isteyen üniversiteli iki kıza kaldıkları yurdun önünde çarparak ağır yaraladı. Şüpheli, olaydan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı.

03.12.2024 - 12:48 | | İHA
İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen tır iki kişiye çarptı

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi'nden kız öğrenci yurdunun önünde yaşandı. İddiaya göre yurtta kalan J.A.(17) ve E.Y. (19) trafik ışıklarında yayalar için yeşil yandığında yolun karşısına geçmek istedi.

İstanbulda kırmızı ışıkta geçen tır iki kişiye çarptı

Bu sırada F.O. (29) yönetimindeki tır, durmayarak kırmızı ışıkta geçti. Aracın dorse kısmı 2 kıza çarparak ağır yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekibine haber verdi.

Ağır yaralanan 2 kız hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise kritik olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan F.O. görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki KGYS kameralarının incelenmesinin ardından polis tarafından tespit edilerek gözaltına alındı.

İstanbulda kırmızı ışıkta geçen tır iki kişiye çarptı

Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Toprağın bereketi sofralarda projesiyle fabrikalarda üretilen turşular yurt içinde pazarlanıyor

Toprağın bereketi sofralarda projesiyle fabrikalarda üretilen turşular yurt içinde pazarlanıyor

Isparta'da büyük keşif! Saatte 150 ton elde edilecek

Isparta'da büyük keşif! Saatte 150 ton elde edilecek

Google hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Google hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı