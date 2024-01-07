İstanbul'da kıraathaneye silahlı saldırı

Olay, Esentepe Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanede bulunan müşterilerden 4 kişi kendi aralarında kumar oynamaya başladı.

Kıraathane sahibi bu kişileri uyarınca iki taraf arasında tartışma başladı. Tartışmaya karışanlardan biri olduğu iddia edilen maskeli ve kapuşonlu bir kişi, yaklaşık yarım saat sonra kıraathane önüne gelerek silahla ateş etmeye başladı.

Şüpheli ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. İncelemelerde çevrede 12 boş kovan bulurken, 4 kurşunun dükkana, 1 kurşunun ise, park halindeki bir araca isabet ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.