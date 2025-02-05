İstanbul'da kar trafiği başladı! Yola çıkacaklar dikkat

Tüm İstanbulluların kış mevsimi boyunca beklediği kar yağışı bugün nihayet başladı. Öncelikle kuzey ilçelerde başlayan kar yağışı daha sonra başka ilçelerde de görüldü.

Yağışın başlamasının ardından ilerleyen saatlerde de trafik yoğunluğunda artış görüldü. An itibari ile İBB haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine yükseldi.