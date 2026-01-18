İstanbul’da kar etkili oluyor: Esenler ve Küçükçekmece beyaza büründü

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde beyaz örtü oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından, kent genelinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Esenler ve Küçükçekmece’de yollar, parklar ve kaldırımlar karla kaplandı, oluşan kar birikintileri vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.