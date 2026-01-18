GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul’da kar etkili oluyor: Esenler ve Küçükçekmece beyaza büründü
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da kar etkili oluyor: Esenler ve Küçükçekmece beyaza büründü

İstanbul’da kar etkili oluyor: Esenler ve Küçükçekmece beyaza büründü

18.01.2026 - 17:13Güncellenme Tarihi:
Merve Ozan
Merve Ozan
İstanbul’da kar etkili oluyor: Esenler ve Küçükçekmece beyaza büründü

İstanbul genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Esenler ve Küçükçekmece’de yollar, parklar ve kaldırımlar karla kaplanmaya başladı.

 İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bazı ilçelerde beyaz örtü oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından, kent genelinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Esenler ve Küçükçekmece’de yollar, parklar ve kaldırımlar karla kaplandı, oluşan kar birikintileri vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.

Güncel Haberler

Kutuplar değil, Sahara Geçidi: Yoğun kar, tipi ve çığ riski yolü araç trafiğine kapattı
#Gündem

Kutuplar değil, Sahara Geçidi: Yoğun kar, tipi ve çığ riski yolü araç trafiğine kapattı

Bahçelievler’de yoğun kar mesaisi: 'Bin 500 kişilik ekip ve 130 araç hizmet veriyor'
#Gündem

Bahçelievler’de yoğun kar mesaisi: 'Bin 500 kişilik ekip ve 130 araç hizmet veriyor'

Başakşehir'de yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü
#Gündem

Başakşehir'de yürekleri ağza getiren kaza! Ortalık savaş alanına döndü