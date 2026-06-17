Giresunlu ev hanımı telefonuna bakarken hayatının fırsatını buldu: Şimdi talebe yetişemiyor!

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Giresun'da sosyal medyada gördüğü salep orkidesini özel izinle yetiştirmeye başlayan Emine Öztürk, bu yıl 12 kilogram ürün elde etmeyi planlıyor.



Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan Öztürk, yaz dönemini memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Kovanpınar köyünde geçiriyor.



Fındık ve çay üreticisi de olan 62 yaşındaki Öztürk, bahçesinde yetiştirdiği domates, biber ve fasulye gibi çeşitli sebzeleri pazarlarda satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.



Sosyal medyada salep orkidesi üretimiyle ilgili video izleyen iki çocuk annesi Öztürk, arazisinin bir bölümünde bu ürünü yetiştirmek için harekete geçti.



Tirebolu Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Öztürk, "Giresun'da Salep Orkidesi Üretiminin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında düzenlenen eğitimlere katıldı ve fide desteğinden yararlandı.



Öztürk, geçen yıl bahçesinin 100 metrekarelik kısmına salep orkide fidesi dikerek deneme amaçlı üretime başladı.