Tokat'ta üreticilere binlerce tüp asma fidanı dağıtıldı

3

Törenin açılış konuşmasını yapan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Adem Yağcı, 2010 yılında 30 bin adet asma fidanı üretimiyle başlayan çalışmanın bugün yaklaşık 10 kat büyüdüğünü söyledi. Tokat’ın kendi fidan ihtiyacını karşılayabilecek bilgi birikimine, yetişmiş insan gücüne ve üretim altyapısına sahip olduğunu belirten Yağcı, gerçekleştirilen dağıtımın hem il tarımına hem de ülke bağcılığına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.