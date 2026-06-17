Meteoroloji'den Muğla için kritik uyarı! 7 ilçe için alarm verildi

Meteoroloji, Muğla için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. 18 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağışların, özellikle 7 ilçede hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Muğla (Yatağan, Kavaklıdere, Menteşe, Köyceğiz, Dalaman, Fethiye ve Seydikemer) çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.