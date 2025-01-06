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İstanbul'da kan donduran olay! Durdurulan araçtan kadın cesedi çıktı

Sultangazi'de polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan kadın cesedi çıktı. İlk bilgilere göre, Eyüpsultan'da öldürüldüğü değerlendirilen kadının ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

06.01.2025 - 16:56 | | İHA
İstanbul'da kan donduran olay! Durdurulan araçtan kadın cesedi çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre, eşini silahla vurarak öldüren adam, cesetten kurtulmaya çalıştığı sırada polisin dikkati sayesinde yakalandı. Sultangazi'de polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilin önü kesilirken, bagajda kadın cesedi bulundu. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

EŞİNİ SLAHLA ÖLDÜRDÜ

Olay, Sultangazi'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Engin Çelik ile Ayşe Çelik arasında Eyüpsultan'daki evlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında çılgına dönen adam iddiaya göre, eşini silahla vurarak öldürdü.

CESETTEN KURTULMA PLANI

Ardından cesetten kurtulmak için plan yapan Engin Çelik, harekete geçti. Cesedi otomobilinin bagajına koyarak yola çıktı. Eşinin cansız bedenini göle veya ormanlık alana atmayı planlayan adam, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan Engin Çelik, kaçmaya başladı. Polis de kaçan aracı yakalamaya çalıştı.

BAGAJDAN KADIN CESEDİ ÇIKTI

Yaşanan kovalamaca sırasında Engin Çelik'in kullandığı aracın önü Sultangazi'de polis ekipleri tarafından kesildi. Şüpheli gözaltına alınırken, durdurulan araçta arama yapıldı. Aramalarda otomobilin bagajından kadın cesedi çıktı. Cesedin Engin Çelik'in eşi Ayşe Çelik'e ait olduğu öğrenildi.

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