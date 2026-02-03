İstanbul'da gece yarısı başladı, yüksek kesimler beyaza büründü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerini etkisi altına aldı. Gece yarısı başlayan yağışla birlikte Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü.

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oldu. Arnavutköy ve Çatalca beyaza büründü. Levhalar dondu, buz sarkıtları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde aralıklı olarak kar yağışı etkili oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bazı ilçelerde çevrenin tamamen beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.

YÜKSEK YERLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Özellikle Arnavutköy’e bağlı Yassıören Mahallesi ile Hadımköy çevresinde kar yağışının ardından açık alanlar beyaza büründü. Benzer manzaralar Çatalca’nın bazı bölgelerinde de kaydedildi.

