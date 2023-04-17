İstanbul'da E-5 güzergâhındaki riskler öne çıktı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul’u da etkilemesi beklenen olası Marmara deprem öncesi alınması gereken önlemlerle ilgili çalışmalar sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem sonrası kentin afetti acil ulaşım için kullanılması planlanan yolları ile ilgili riskler ve yapılması gerekenler gündemde. İstanbul Deprem Seferberlik Planı kapsamında 39 ilçe belediyesinin temsilcileriyle İBB yetkililerinin yaptığı son toplantıda, olası depremde hangi yolların çökebileceği, hangi mahallelere erişimde güçlük yaşanacağı ele alındı. Toplantıda kentin ana arteri E-5 güzergâhındaki riskler öne çıktı. Toplantıyla ilgili bilgi veren İBB Genel Sekreter Yardımcı Buğra Gökce, şu bilgileri verdi:

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre; Avcılar ve Küçükçekmece kısmında E-5’e bitişik binalar var. Varsayalım yol alt yapısı sağlam, deprem zarar görmedi. Ama bu binalar çökerse E5’in önemli bir bölümü kapanıyor. Tıpkı Hatay’da ve Maraş’ta yaşadığımız gibi. Dolayısıyla bizim sadece yolun alt yapısını, köprüsünü, üst geçidini sağlamlaştırmamız tek başına yeterli değil. Bizim ona cephe veren binaları da hızlıca güçlendirmemiz veya yenilememiz gerekiyor.

BAĞCILAR-KÜÇÜKÇEKMECE KAÇAMAZ

Kentin doğu-batı yönündeki bağlantısı E5’ten ve TEM’den sağlanıyor. Bu yolların birisinde herhangi bir sorun yaşandığında kentin batı ve doğu kısmından bağlantı kopukluğu yaşanır. Bizim tahliye ve kaçış güzergahımız kuzey yönünde. Ama bizim kuzey yönünde çalışan sadece bir tane yolumuz var. Basın Ekspres yolu. O da zaten normal zamanda bile hep tıkalı. Biz buna alternatif bir güzergâh açmazsak Bağcılar ve Küçükçekmece hattında bizim kuzeye kaçışımız 3 milyona aşkın nüfusun yaşadığı bu batı koridorunda çok mümkün olmaz.”

TAHLİYE YOLLARI VE DAR SOKAKLARA PARK YASAĞI

İstanbul Planlama Ajansı’nda yapılan risk değerlendirme toplantılarına ilçe belediyelerinin yetkilileri de katıldı. Toplantıda Bağcılar ve Küçükçekmece ilçeleri başta olmak üzere Basın Ekspres yoluna alternatif kuzey-güney doğrultusunda ana tahliye yolları açılması gerekliliğine dikkat çekildi. Olası bir afette zarar görmesi muhtemel yol alt yapılarına ve viyadüklere ilişkin etüt çalışmaları ve yapım işleri de başlatıldı. Yol alt yapısının zayıf olduğu bazı üst geçit ve viyadüklerin yıkılıp yeniden yapılması kararlaştırılırken, yol üzerinde bulunan riskli yapıların da yenilenmesine yönelik adımlar atılmasına ilişkin bir eylem planının hayata geçirilmesi zorunluluğuna da işaret edildi. Ayrıca tahliye yolları üzerindeki park sorunun da tartışıldığı toplantıda, dar sokaklarda itfaiye ve arama kurtarma araçlarının girişini engelleyecek sorunlar konusunda İBB’nin tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışılacağı ifade edildi.