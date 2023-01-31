GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli
ABONE OL

İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Şehit Hatları sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

31.01.2023 - 08:48 |
İstanbul'da deniz ulaşımına sis engeli

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor. Şehir Hatları da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

Açıklamada bazı seferlerin sis nedeniyle yapılamamaktadır denildi.

İptal edilen seferler şöyle:

Beykoz - Sarıyer

Anadolu Kavağı - Üsküdar

Rumeli Kavağı - Eminönü

Altında kritik uyarı geldi! Fırsatı kullanan büyük kazanacak
İlgili Haber
Altında kritik uyarı geldi! Fırsatı kullanan büyük kazanacak

GÜNCEL HABERLER

Camide imam, yeşil sahada başkan

Camide imam, yeşil sahada başkan

Mine aylardır kayıptı, canlı yayında eşini öldürdüğünü itiraf etti: Bazanın altına sakladım

Mine aylardır kayıptı, canlı yayında eşini öldürdüğünü itiraf etti: Bazanın altına sakladım

İngiltere'de akılalmaz sahtekarlık! Bakanlığı Google haritalar uygulaması ile dolandırdılar

İngiltere'de akılalmaz sahtekarlık! Bakanlığı Google haritalar uygulaması ile dolandırdılar