GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli
ABONE OL

İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları ve lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

12.12.2022 - 07:27 | | İHA
İstanbul’da deniz ulaşımına lodos engeli

Şehir Hatları A.Ş.’nin sosyal medya (Twitter) hesabından yapılan duyuruda, olumsuz hava şartları ve lodos nedeniyle vapur seferlerinde aksama ve iptaller yaşandığı bildirildi.

Yapılan duyuruda, Avcılar-Bostancı seferinin, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinde Moda uğramasının, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy, Üsküdar-Aşiyan, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring seferinin, Adalar-Beşiktaş, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy seferinde Kadıköy uğramasının yanı sıra Eyüp-Sütlüce-Kasımpaşa-Karaköy-Kabataş-Beşiktaş, Çengelköy-Kabataş ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferinde Beşiktaş uğraması yapılamadığı bildirildi.

Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı başlıyor, iller tek tek açıklandı
İlgili Haber
Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı başlıyor, iller tek tek açıklandı

GÜNCEL HABERLER

6 yaşındaki kıza istismar skandalı! Soruşturma böyle kapatıldı

6 yaşındaki kıza istismar skandalı! Soruşturma böyle kapatıldı

Rapor ile ilgili milyonlarca çalışanı kapsayan detaylar ortaya çıktı! Bunu yapan tazminatsız kovuluyor

Rapor ile ilgili milyonlarca çalışanı kapsayan detaylar ortaya çıktı! Bunu yapan tazminatsız kovuluyor

Gözler Kabine toplantısına çevrildi! Gündemde 4 kritik konu var

Gözler Kabine toplantısına çevrildi! Gündemde 4 kritik konu var