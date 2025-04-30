GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul'da büyük fabrika yangını! Müdahale sürüyor
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'da büyük fabrika yangını! Müdahale sürüyor

İstanbul'da büyük fabrika yangını! Müdahale sürüyor

30.04.2025 - 08:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul'da büyük fabrika yangını! Müdahale sürüyor

Sancaktepe'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Abdurrahmangazi Mahallesi Bengi Sokak'ta 07.00 sıralarında bir fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, çevredeki vatandaşların yoğun dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildiği öğrenildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Güncel Haberler

İtalyan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini 3 kelimeyle anlattı!
#Dünya

İtalyan basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini 3 kelimeyle anlattı!

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi tutuklandı! Hakimliğin karar yazısı ortaya çıktı
#Gündem

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında 18 kişi tutuklandı! Hakimliğin karar yazısı ortaya çıktı

Kanseri temizledi ama estetiğe yenildi! Tedavisi kabusu oldu: Vücudunda artık delikler var
#Gündem

Kanseri temizledi ama estetiğe yenildi! Tedavisi kabusu oldu: Vücudunda artık delikler var