İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 18 ilçeyi etkileyecek
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), İstanbul'un 18 ilçesinde hafta başı itibarıyla elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. BEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti programına göre, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Çatalca ve daha birçok ilçede pazartesi günü planlı çalışma kapsamında elektrik kesintisi yaşanacak.
21.04.2024 - 12:06 |
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan 22 Nisan tarihli duyuruya göre, İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı çalışma kapsamında yapılacak olan kesintilerin, hangi ilçelerde meydana geleceği açıklandı.
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