İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 18 ilçeyi etkileyecek

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Restoran ve kafelerde fahiş fiyat boykotu! İşte boykotun yansımaları Haberin Tüm Görselleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Ev, araba, arsa satışında yeni model! 'Tüketici kendi çözümünü buldu' Haberin Tüm Görselleri