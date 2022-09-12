İstanbul'da bugün toplu taşıma ücretsiz mi?

Okullar yarın açılıyor. İstanbul'da 3 milyona yakın öğrenci ve 163 binin üzerindeki öğretmen eğitim öğretim yılına başlayacak. 16 bin servis yollara çıkacak.

Her gün 1 milyonun üzerindeki aracın trafikte olduğu megakentte, ulaşımda aksama yaşanmaması için pek çok tedbir alındı.

Okulun ilk günü trafik polislerinin yanısıra, trafik Jandarma ve zabıta ekipleri de görev yapacak. Trafik akışının kesintiye uğraması engellenecek.

Toplu taşıma ücretsiz

TRT haberin aktardığına göre, okulların açıldığı ilk gün, sabah 6 ile öğlen 14 saatleri arasında toplu taşıma araçlarının tamamı ücretsiz hizmet verecek.

Toplu ulaşıma 2 bin 248 ek sefer konulacak, yaklaşık 500 bin ek yolcu taşınabilecek.

Korsan servis araçlarını engellemek için okul servisleri de denetlenecek. Servisler İSPARK otoparklarını ücretsiz kullanılabilecek.

Servis denetimleri artacak

İlk 2 gün servis araçlarına arabalı vapurlarda da öncelik tanınacak.

Ayrıca kent içi kameralardan İstanbul trafiği izlenerek tıkanan arterlerde çözüm için ekipler teyakkuzda olacak.

Okul servis araçlarının okul bahçelerini kullanmaları için kolaylık sağlanacak. Okul çevrelerindeki sinyal direklerinde 1 hafta süre ile "Ben duyarlı sürücüyüm" levhası asılı kalacak.

Yaya geçitlerinde de "Önce Yaya" sembolleri olacak.