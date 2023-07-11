İstanbul'da bisiklet yolları kaderine terk edildi

Bisiklet kullanıcılarının güvenliği için yapılan bisiklet yollarının bakımsız olması ve yollardaki engeller bisiklet kullanıcılarını olumsuz yönde etkiliyor. Yetersiz uyarı levhası, bakımsız yollar sürücülerin güvenliğini riske atıyor. Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, Bisiklet yolu öncelikle düzgün bir zemine sahip olmalı, sonrasında işaretlemeleri tam olmalı ve araçların giremeyeceği seperasyonu olmalı. Mümkün olduğunca mavi renk olmalı, çünkü renk körleri bisiklet yollarında yürüdüğünde fark edebilsin, araçlar önlerinden bisiklet yolunun geçtiğini fark edebilsin diye. Tüm dünya artık maviye dönüyor hızla. Güvenli bisiklet yolları için bunlara dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

"GÜVENLİ, ENTEGRE ULAŞIM AMAÇLI BİSİKLET YOLLARINA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

İstanbul'un özellikle sahil şeritlerinde bulunan bisiklet yollarının bakımsız olması ve yollarda sürücülerin karşılaştığı engeller bisiklet sürücülerinin güvenliğini riske atıyor. Üsküdar sahilinde bulunan bisiklet yolunun renksiz oluşu, uyarı işaretlerinin silinmesi yayaların kullanımına neden oluyor. Bisiklet yolunun üzerinde bulunan bir büfenin oluşu da sürüş güvenliğini etkiliyor. Bisiklet sürücüleri yolların yetersiz, bakımsız ve güvensiz olduğunu dile getiriyor. Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, “Güvenli, entegre ulaşım amaçlı bisiklet yollarına çok ihtiyacımız var. Bu hem kendi sağlığımız için, hem kentin hava kalitesi için, hem biraz tasarruf yapabilmek için, hem biraz spor yapabilmek için, hem de gelmekte olan iklim değişikliğini biraz yavaşlatabilmek için" dedi.

"AVRUPA'DA BİSİKLET YOLLARI BETONLARLA AYRILIYOR"

Bisiklet yollarının güvenliğine dikkat çeken Suyabatmaz, “Bisiklet yollarına araçlar park edebiliyor. Güvenli bir beton seperasyon yok. New York, Paris, Londra bile betonla ayırırken, biz hala plastik delinatörlerle ayırıyoruz. Bunları arabalar hiç çekinmeden parçalayıp geçebiliyor. Bu yetmiyormuş gibi bisiklet yollarında rekreasyon amaçlı yapılan yerlerde banklar konulduğunu görüyoruz. Yatay ve dikey işaretlemenin yetersiz olduğunu görüyoruz ya da bisiklet yollarının inşaat nedeniyle yok olduğunu, hafriyat nedeniyle bozulduğunu ve oranın tamir edilmediğini görüyoruz. Olan yollar da kullanılmaz hale gelebiliyor. Bisiklet park yerine park edilmiş ama tekerlekleri selesi sökülmüş, sadece gövdesi kalmış bisikletler görebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"BİSİKLET YOLU MAVİ RENK OLMALI"

Murat Suyabatmaz, “Bisiklet yolu öncelikle düzgün bir zemine sahip olmalı, sonrasında işaretlemeleri tam olmalı ve araçların giremeyeceği seperasyonu olmalı. Mümkün olduğunca mavi renk olmalı, çünkü renk körleri bisiklet yollarında yürüdüğünde fark edebilsin, araçlar önlerinden bisiklet yolunun geçtiğini fark edebilsin diye. Tüm dünya artık maviye dönüyor hızla. Güvenli bisiklet yolları için bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. İşaretlemenin sık sık yapılması gerekiyor çünkü yayalar yürürken yaya oranın bisiklet yolu olduğunu fark etmiyor. Çünkü çok uzun aralıklarla logo konuluyor bazı yerlerde O da bazı yerlerde yolun yayalar tarafından işgal edilmesine neden oluyor " dedi. Suyabatmaz, “Bir halk ekmek büfesi konulmuş, yıllardır o orada ve yıllardır söylüyoruz ama yerinde duruyor. Bir metre, iki metre geriye kaydırılamıyor." dedi.

"BİSİKLET YOLLARINDA İNSANLAR YÜRÜYOR"

Bisiklet sürücüsü Emre Genç, “Bisiklet yollarında insanlar yürüyorlar, o kültür daha oturmadı. Keşke o kültür otursa da daha rahat bisikletimizi kullanabilsek. Düzensiz şehirleşmenin getirdiği handikaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Korkuyorum. Bisiklet yolu sana ait adı üstünde bisiklet yolu sana ait ama önüne yaya çıkıyor veya dükkanın bir malzemesi var, oraya koymuş adam. Bazı yerlerde çizgiler belirgin olmuyor, silik oluyor. Keşke daha dikkat edilse. Normalde bisiklet yolu etkili bir renk olur, mavi olur veya yanlış bilmiyorsam kırmızı olur. Mavi yol kaldırımla aynı renk olmuş, gri olmuş. Bunların bakımının yapılması boyanmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyorum" dedi.

"15 SENEDİR KULLANIYORUM HİÇ KAZA YAPMADIM"

Bisiklet kullanan Muammer Öztürk ise, “Bisiklet kullanmak tabi ki tehlikeli, dönüşlerde özellikle çok dikkat etmen gerekiyor. Ben çok dikkat etmeye çalışıyorum. Sağ sol hareketi yaparak arkadaki arabayı uyarmaya çalışıyorum. 15 senedir kullanıyorum hiç kaza yapmadım. Yeterli değil, ilerleyen zamanlarda daha çok olacağını tahmin ediyorum. Olması gerekiyor. Bisiklet yolu açmadan insanları bisiklet kullanmaya teşvik edemezsiniz. Önce vatandaş 'Yol var mı?' diye bakacak. Yol yolsa ne yapacaksın, her an kaza riski var. Şimdi motorlar var birçok motorcu var. Hiçbiri dikkat etmiyor ki. Dikkatsiz kullanılıyor çünkü " dedi.