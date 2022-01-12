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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Son dakika... İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kartal’ın yüksek kesimleri ve Çatalca'da kar etkili oldu. Birçok ilçede ise yağışlar sulu kar şeklinde etkisini gösteriyor.

12.01.2022 - 13:29 |
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı!

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar, yağmaya başladı. Öğlen saatlerinde Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kent genelinde kar yağışın devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışını izlemeye gelen Semra Şahingil, "Aydos Ormanı'na gelerek, kar yağışını kaçırmak istemedim. Günlerdir bu kar yağışını bekliyoruz. Burada çay, kahve ve sobada kestane yapıp keyfini çıkaracağız." dedi.

ÇATALCA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çatalca'nın bazı kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.  Bazı mahalle ve köyler beyaz örtüyle kaplandı.

Gümüşpınar, İhsaniye, Binkılıç mahalleleri ve bazı köyleri beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.

 

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 8

İstanbul: Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 4

İzmir: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 10

Adana: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 13

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

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