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İstanbul’da bakıcı dehşeti! Çığlıkları mahalleyi inletti

Beşiktaş’ta yaşlı bir kadının evinin balkonunda bakıcısı tarafından şiddete uğradı. Bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülere, 92 yaşında emekli hemşire olduğu öğrenilen Semahat Lenk'in bakıcısı tarafından dövülürken çığlık attığı duyuldu. Komşuların tepkisine hakaretle karşılık veren Türkmen uyruklu bakıcının, polis tarafından gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

12.03.2022 - 14:31 | | Özgür EREN-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL, (DHA)
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Almanya'dan Türkiye'ye 15 yıl önce kesin dönüş yapan emekli hemşire Semahat Lenk, sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı nedeniyle yaklaşık bir yıl önce bakıcısıyla yaşamaya başladı. Beşiktaş Konaklar Mahallesindeki evinde, geçtiğimiz hafta çarşamba günü bakıcısı tarafından şiddet gören Semahat Lenk'in, çığlıkları komşularının dikkatini çekti.

İstanbul’da bakıcı dehşeti Çığlıkları mahalleyi inletti

Evin balkonunda Semahat Lenk'i döven bakıcının görüntülerini kaydeden komşuları, polise de ihbarda bulundu. Mahalle sakinlerinin sözlü tepkisi karşısında hakeret ederek karşılık veren bakıcının, yarı çıplak haldeki görüntüsü de dikkat çekti. 


İstanbul’da bakıcı dehşeti Çığlıkları mahalleyi inletti


BAŞINDAN YARALANDI

Başından yaralanan kadın ise tedavi için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan bakıcının çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. Mahalle sakinlerinden Gizem Erdoğan, bir süredir çığlık sesleri duyduklarını, kadının yeğenine bilgi verdikleri halde ilgi göstermediğini belirterek "Defalarca haber göndermemize rağmen ne aradı ne sordu.

İstanbul’da bakıcı dehşeti Çığlıkları mahalleyi inletti

Sürekli sesler, bağırış sesleri duyuyoruz. Arsızca, aşağılıkça bir darp olayı var. Hem teyzeyi soyuyor hem de kendisi soyunuyor. Cinsel istismar da var bu olayın içerisinde. Çok kötü bir şekilde yaşlı kadının kafasına vurdu, yaralandı. Herkese meydan okudu. Bakıcı tutuklandı ama, akıbetini bilmiyoruz. Ben yetkililerden rica ediyorum bu işin peşini bırakmasınlar" dedi.

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