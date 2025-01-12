İstanbul'da ayaklarıyla direksiyonu kullanan şahsa para cezası verildi
İstanbul'da, trafikte kural ihlali yapan 2 sürücüye 17 bin 560 lira para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 7 Ocak'ta, Şişli Mecidiye Caddesi'nde bir servis aracının ters yönde seyredip trafik akışını yavaşlatmasına ilişkin görüntülerin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine harekete geçti.
Aracın plakasından kimlik bilgilerine ulaşılan sürücü S.Ş.K. yakalandı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun "trafik akışının tersi istikametinde araç kullanmak" maddesinden 9 bin 267 lira para cezası kesildi.
Ekipler, Çekmeköy Şile Yolu üzerinde direksiyonu ayaklarıyla kontrol ettiği anları kaydedip, görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin kimliğini belirledi.
Gözaltına alınan G.T'ye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 8 bin 293 lira para cezası uygulandı.
Trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatılan G.T'nin ehliyeti 100 ceza puanı aşımı nedeniyle 2 ay süreyle geri alındı, aracı ise trafikten men edildi.