İstanbul'da AVM'ler kaçta kapanacak? İstanbul'da AVM'ler kaça kadar açık? AVM'lerin kapanış saati!

İstanbul Valiliği duyurdu! İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi bir takım tedbirler alındı. Eğitimden, sosyal hayata ulaşımdan yaşanabilecek diğer olumsuzlara karşı tedbirlerini açıklayan İstanbul Valiliği AVM'ler ile ilgili de karar alıp almadığı merak ediliyor. Peki, İstanbul'da AVM'ler kapanacak mı? İstanbul'da AVM'ler kaça kadar açık? AVM'lerin kapanış saati!

AVM'LER KAÇA KADAR AÇIK?

İstanbul Valiliği'nin AVM'ler ile ilgili aldığı bir karar bulunmuyor. İstanbul Valiliği sosyal medyada dolaşan Karla Mücadele belgesinin gerçeği yansıtmadığı açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada dolaşan ‘Karla Mücadele Çalışmaları’ isimli sözde belge kesinlikle SAHTE olup,hemşehrilerimizin İTİBAR ETMEMESİ önemle rica olunur



Olumsuz hava koşullarıyla ilgili alınan tüm kararlar Sayın Valimiz @AliYerlikaya ve @TC_istanbul kurumsal hesaplarından yapılmaktadır — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) March 9, 2022

İŞTE İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN ALDIĞI KARAR!

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışı önlemleri ele alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir.

Öngörülen raporlar ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle;

10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren; İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine, İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." denildi.