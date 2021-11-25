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Gündemİstanbul'da aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği! Kendilerini odaya kapattılar
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İstanbul'da aile sağlığı merkezinde satırlı saldırgan paniği! Kendilerini odaya kapattılar

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan aile sağlığı merkezindeki bir kişi, elindeki satırla duvara vurdu ardından sağlık merkezinden ayrıldı. Sağlık merkezinde bulunanlar panik olup kendini odaya kapattı.

25.11.2021 - 15:25 | | Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA)
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Sultanbeyli'de bulunan bir aile sağlığı merkezinde 9 Kasım tarihinde gerçekleşen olayda, bir kişi elindeki satırla duvardaki panoya vurdu ardından satırı hızla yere fırlattı.

Şüpheli aile sağlığı merkezinden ayrılırken orada bulunan doktor ve çalışanlar paniğe kapılarak kendilerini odaya kapattı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Şüphelinin daha sonra Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. 

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir kişinin elindeki maskeyi çöpe attığı ardından elindeki satırla duvardaki panoya vurduğu, orada bulunanlar kendilerini odaya kapatırken şüphelinin daha sonra satırı yere fırlattıktan sonra sağlık merkezinden ayrıldığı görülüyor. 

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