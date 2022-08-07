Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Sivil Trafik BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, kent genelinde abart egzozlu ve modifiyeli araÃ§lar ile motosikletlere yÃ¶nelik denetim gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ä°stanbul'un 3 farklÄ± noktasÄ±nda saat 22.00-01.00 saatleri arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen denetimlerde kurallara uymayan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lere ceza yaÄŸdÄ±. Abart egzozlu otomobiller trafikten men edilerek Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla otoparka gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KadÄ±kÃ¶y'de kaldÄ±rÄ±m Ã¼zerinden ters istikamete kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan bir motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise yakalanÄ±nca polis ekiplerinin alkol testine karÅŸÄ± Ã§Ä±karak alkol metreye Ã¼flemedi. Bunun Ã¼zerine sÃ¼rÃ¼cÃ¼, polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Denetimler sÄ±rasÄ±nda 17'si abartÄ± egzoz, 8'i alkollÃ¼, 18 ehliyetsiz ve Ã§eÅŸitli suÃ§lardan 153 sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken, 201 bin 580 TÃ¼rk LirasÄ± ceza kesildi. 21 araÃ§ ise Ã§eÅŸitli suÃ§lardan trafikten men edildi.