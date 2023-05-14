İstanbul'da 30 bin 803 sandıkta oy verme işlemi başladı

Türkiye'de 81 ilde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak üzere sandık başına giderken, İstanbul'da da saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. 14 Mayıs seçimleri için 81 ilde, 191 bin 910 sandık kuruldu.

Bu sandıklarda toplam 60 milyon 697 bin 845 seçmen oy kullanacak. 98 milletvekili ile en çok milletvekili çıkaracak il olan İstanbul'da ise, 30 bin 803 sandıkta 11 milyon 350 bin 969 seçmen oy verecek. Tüm yurtta oy verme saat 17.00'de sona erecek.

İLK OYLAR KULLANILDI



Şişli Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de sabahın erken saatlerinde sıraya giren vatandaşlar oylarını kullandı.





Esenler İbrahim Turhan Lisesi'ne akın eden vatandaşlar da oylarını kullandı. Sandık başkanları oy kullanacak vatandaşlara pusulaları nasıl katlamaları gerektiğini tek tek anlattı.