İstanbul'da 3 katlı otelde yangın: 3 ölü 2 yaralı

Ataşehir'de, Yangın, saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi’ndeki bir otelde çıktı. 3 katlı otelin eksi birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangına müdahale ederken otel içerisinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Otelde konaklayan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ü hayatını kaybetti. Otelin mutfak bölümünden başladığı değerlendirilen yangın, söndürüldü. Yangınla ilgili otel işletmecisi iki kişi gözaltına alındı.