Karadeniz yaylalarında kış sürprizi! 5 yayla beyaza büründü
05.11.2026 - 13:12Güncellenme Tarihi:
Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'deki yaylalarda çayırlar, dağlar ve yayla evleri beyaz örtüyle kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
2
Bölgenin önemli yaylaları arasında bulunan Sis Dağı, Kadırga, Sırt, Cami Boğazı ve Bektaş yaylaları yağışın ardından beyaza büründü. Yayla evlerinin çatıları, dağlık alanlar ve geniş çayırlar karla kaplanırken ortaya seyirlik manzaralar çıktı.
3
Kar yağışının ardından bölgedeki doğal güzellikler farklı bir görünüme kavuştu. Beyaz örtüyle kaplanan yaylalardan kaydedilen görüntüler, kış mevsimini aratmayan manzaralar oluşturdu.
4
Öte yandan hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı noktalarında kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi.