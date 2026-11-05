Karadeniz yaylalarında kış sürprizi! 5 yayla beyaza büründü

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Sonbaharın etkisini artırdığı Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde kış manzaraları görülmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane sınırları içerisindeki yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu.