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Karadeniz yaylalarında kış sürprizi! 5 yayla beyaza büründü

05.11.2026 - 13:12Güncellenme Tarihi:

Doğu Karadeniz'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane'deki yaylalarda çayırlar, dağlar ve yayla evleri beyaz örtüyle kaplanırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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1Karadeniz yaylalarında kış sürprizi! 5 yayla beyaza büründü

Sonbaharın etkisini artırdığı Doğu Karadeniz'de yüksek kesimlerde kış manzaraları görülmeye başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Trabzon, Rize, Giresun ve Gümüşhane sınırları içerisindeki yüksek rakımlı yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

2Karadeniz yaylalarında kış sürprizi! 5 yayla beyaza büründü

Bölgenin önemli yaylaları arasında bulunan Sis Dağı, Kadırga, Sırt, Cami Boğazı ve Bektaş yaylaları yağışın ardından beyaza büründü. Yayla evlerinin çatıları, dağlık alanlar ve geniş çayırlar karla kaplanırken ortaya seyirlik manzaralar çıktı.

3Karadeniz yaylalarında kış sürprizi! 5 yayla beyaza büründü

Kar yağışının ardından bölgedeki doğal güzellikler farklı bir görünüme kavuştu. Beyaz örtüyle kaplanan yaylalardan kaydedilen görüntüler, kış mevsimini aratmayan manzaralar oluşturdu.

4Karadeniz yaylalarında kış sürprizi! 5 yayla beyaza büründü

Öte yandan hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Doğu Karadeniz'in yüksek rakımlı noktalarında kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

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