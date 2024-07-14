İstanbul Valisi Gül'den 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da bir dizi etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar’daki 15 Temmuz Şehitleri Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret etti.

Vali Gül’e ziyaret sırasında 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve dernek temsilcileri eşlik etti. Vali Gül ve beraberindekiler önce 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda Kur’an-ı Kerim tilavetini dinleyip dua ettiler. Ardından ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni ziyaret ederek müze hakkında kapsamlı bilgi aldılar.

"15 TEMMUZ’UN HEM HÜZÜN HEM DE COŞKU YÖNÜ VAR"

Ziyaretin ardından konuşan Vali Davut Gül, "15 Temmuz’un bizim açımızdan iki anlamı var. Birincisi 252 şehidimiz ve 2 bin 700’den fazla gazimizin anılması ve onlara şükranlarımızı iletmemiz. İkincisi de 86 milyon vatandaşımızın, devleti uçurumun kenarından alıp sonsuza kadar yaşatacak o iradeyi göstermesidir. Dolayısıyla hem hüzün yönü var hem de coşku yönü var. Hüzün yönünü şehitliklerimizi ve şehit ailelerimizi ziyaret edip gazilerimizle bir araya gelerek dua ile kenetlenerek yaşıyor, yaşatıyoruz. Coşku yönü de Türkiye’nin her tarafında 15 Temmuz akşamları coşkuyla anılan bir yapı oluyor." dedi.

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"GEÇMİŞTE BU MİLLETİ MOTİVE EDECEK LİDER EKSİĞİ VARDI"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise, "Ben yaşım itibariyle 1960 darbesini, 1971 muhtırasını ve 1980 darbesini hatırlıyorum. O zaman da milletimizin içerisinde devletinin yanında olan, milletini ve bayrağını seven kendi değerleri adına fedakarlık yapacak çok insan vardı ama o günler içerisinde bu milleti motive edecek, milletin önünde olan bir lider eksikliği vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum’ demesiyle ve halkın arasına katılıp önünde olarak darbeciler karşı cesaretli yiğit duruşu yüzbinlerce ve milyonlarca insanı sokaklara ve meydanlara döktü." diye konuştu.