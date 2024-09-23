İstanbul Ümraniye'de polise saldırı! Şeyda Yılmaz şehit oldu! Ertesi gün izne çıkacaktı

Olay, saat 22.55 sıralarında Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi Petrol Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç.(19) Ihlamurkuyu Mahallesi'nde ekipler tarafından yakalandı. Y.E.Ç. bu sırada polise direndi. Yaşanan arbedede polisin silahını alan Y.E.Ç., polislere ve çevredeki vatandaşlara ateş açtı. Y.E.Ç.'nin açtığı ateş sonucu polis memuru Şeyda Yılmaz ve K.H.S. ile şüphelinin annesi P.G. yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

POLİS MEMURU HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Şüphelinin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memuru Şeyda Yılmaz (27) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, saldırıdan sonra kaçan şüpheli ise polisin yaptığı çalışmaların ardından sokak arasında kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Adrese gelen çok sayıda polis ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay yerindeki boş kovanlar tek tek belirlenerek incelendi.

Haberin Devamı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, '22.09.2024 tarihinde Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından 'Motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; Çeşitli suçlardan 26 adet suç kaydı bulunan Y.E.Ç.(19) isimli şüpheli şahıs 23.09.2024 tarihinde Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşanmış, görevli memurun silahını alarak memurlara ve çevredeki şahıslara ateş etmeye başlamıştır. Şeyda Yılmaz (27) isimli kadın polis memuru şüpheli şahsın açtığı ateşe karşılık vermiştir. Olay esnasında yaralanan görevli memurlar ve şüpheli şahsın annesi olan P.G.(43) ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılmış, kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz sağlık görevlilerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. K.H.S. isimli polis memuru ve P.G. isimli şahsın hastanede tedavileri devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Y.E.Ç. isimli şüpheli şahıs yaralı şekilde gözaltına alınmış, 'Kasten öldürme-kasten yaralama' suçlarından tahkikat işlemlerine başlanmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz' ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

İÇİŞLERİ BAKANINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yerlikaya, “Milletimizin başı sağ olsun.

Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Polis Memuru Şeyda YILMAZ görev esnasında çıkan çatışmada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Haberin Devamı

Çatışmada Polis Memuru Kürşat Hakkı SARITEPE de yaralanmıştır. Kahramanımızın şehadetinden derin üzüntü duydum. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Çatışmada yaralanan kahramanımıza da acil şifalar diliyorum. Makamı âli olsun” ifadelerine yer verdi.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalıştığı görülürken, bu sırada şüphelinin polisin silahını alarak ateş açtığı ve polisin de anında karşılık verdiği anlar yer aldı. Şüpheli ateş açarak kaçarken, yaralanan polisin yanına ise diğer arkadaşları koşarak geldi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Emniyetten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Şehidimizin cenazesi: Şehidimizin cenazesi 23.09.2024 günü saat 10:30’da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Hizmet Binası önünde yapılacak kurum önü törenin ardından Sivas İli Merkez Ayyıldız Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Sivas İli Yukarı Tekke Polis Şehitliğinde defnedilecektir.

Haberin Devamı

ERTESİ GÜN İZNE ÇIKACAĞI ÖĞRENİLDİ

Şehidin Sivas kent merkezi Huzur Mahallesinde bulunan baba ocağı Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehit Yılmaz'ın yaklaşık 1 yıl önce göreve başladığı ve bir yıllık evli olduğu öğrenildi. Öte yandan Yılmaz'ın olaydan sonraki gün izne çıkıp Sivas'ta bulunan anne ve babasının yanına gitmeye hazırlandığı öğrenildi. Yılmaz, bugün ikindi namazını müteakiben memleketi Sivas'ta Ay Yıldız Camiinde kılınacak cenaze namazının arından Yukarı Tekke Polis Şehitliğine defnedilecek.

“5 GÜNLÜK BİR İZNE GELECEKTİ AMA NASİP OLMADI”

Sivas'ta ki komşu Mustafa Yaman, Yılmaz'ın olaydan sonraki gün 5 günlük bir izne çıkacağını ifade ederek, “Anne ve babaları gibi çocukları da çok iyilerdi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Kendi evladımız gibiydi. Elimizde büyüdü. Normal bir yaşantısı vardı. Kızımız şehit eden kişi 26 suçtan aranan bir kişi. Bu adam daha kaç kişi öldürecek ki bunu içeri alsınlar cezaevine koysunlar. 5 günlük bir izne gelecekti ama nasip olmadı” dedi.