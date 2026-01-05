GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİstanbul trafiğinde ilginç anlar... : Otobüse yol vermek için aracı elleriyle kaldırdılar
HaberlerGündem Haberleri İstanbul trafiğinde ilginç anlar... : Otobüse yol vermek için aracı elleriyle kaldırdılar

İstanbul trafiğinde ilginç anlar... : Otobüse yol vermek için aracı elleriyle kaldırdılar

05.01.2026 - 15:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul trafiğinde ilginç anlar... : Otobüse yol vermek için aracı elleriyle kaldırdılar

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan ilginç olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Hatalı park edilen bir otomobil nedeniyle bir otobüs yoluna devam edemedi. Otobüsün içerisindeki vatandaşlar otomobili elleriyle kaldırarak yol açtı. O anlar böyle kaydedildi.

Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde belediyeye ait otobüs hatalı park nedeniyle ilerleyemedi

Otobüsün ilerleyemediğini gören vatandaşlar, otomobil sürücüsüne ulaşılamayınca kendi aralarında harekete geçti. Bir grup vatandaş, park halindeki otomobili elleriyle kaldırarak yol kenarına doğru hareket ettirdi

Otomobilin çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların aracı kaldırmak için büyük çaba sarf ettiği ve sonrasında otobüsün geçiş yaptığı anlar yer aldı.

Güncel Haberler

Pfizer Türkiye’de yeni atama
#Çalışma Hayatı

Pfizer Türkiye’de yeni atama

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı feribot seferleri iptal edildi
#Gündem

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Bazı feribot seferleri iptal edildi

İstanbul trafiğinde ilginç anlar... : Otobüse yol vermek için aracı elleriyle kaldırdılar
#Gündem

İstanbul trafiğinde ilginç anlar... : Otobüse yol vermek için aracı elleriyle kaldırdılar