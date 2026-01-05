İstanbul trafiğinde ilginç anlar... : Otobüse yol vermek için aracı elleriyle kaldırdılar

Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde belediyeye ait otobüs hatalı park nedeniyle ilerleyemedi

Otobüsün ilerleyemediğini gören vatandaşlar, otomobil sürücüsüne ulaşılamayınca kendi aralarında harekete geçti. Bir grup vatandaş, park halindeki otomobili elleriyle kaldırarak yol kenarına doğru hareket ettirdi

Otomobilin çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların aracı kaldırmak için büyük çaba sarf ettiği ve sonrasında otobüsün geçiş yaptığı anlar yer aldı.