İstanbul trafiğinde ilginç anlar... : Otobüse yol vermek için aracı elleriyle kaldırdılar
05.01.2026 - 15:53Güncellenme Tarihi:
İstanbul Arnavutköy'de yaşanan ilginç olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Hatalı park edilen bir otomobil nedeniyle bir otobüs yoluna devam edemedi. Otobüsün içerisindeki vatandaşlar otomobili elleriyle kaldırarak yol açtı. O anlar böyle kaydedildi.
Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde belediyeye ait otobüs hatalı park nedeniyle ilerleyemedi
Otobüsün ilerleyemediğini gören vatandaşlar, otomobil sürücüsüne ulaşılamayınca kendi aralarında harekete geçti. Bir grup vatandaş, park halindeki otomobili elleriyle kaldırarak yol kenarına doğru hareket ettirdi
Otomobilin çekilmesinin ardından otobüs yoluna devam etti. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların aracı kaldırmak için büyük çaba sarf ettiği ve sonrasında otobüsün geçiş yaptığı anlar yer aldı.