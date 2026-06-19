Zonguldak'ta rüşvetle kürtaj yaptığı öne sürülen doktora operasyon: 10 bin ile 100 bin lira arasında para istemiş!

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3’ü kadın 11 şüphelinin adliyeye sevk edilmesiyle soruşturmanın detayları da ortaya çıktı. 16 Haziran’da eş zamanlı yapılan operasyonlarda, Ferhat T.’nin görev yaptığı hastanede, yüklü miktarda parayla yakalandığı ifade edildi. Ferhat T.’nin hastalarından para talep ederek tıbbi işlemler yapıp, sahte hasta kaydı oluşturup hastalara kullanmayacakları ‘düşük önleyici hap’ reçete ederek ve evlilik dışı ilişkilerde başka teşhislerle çok sayıda kadının hamileliğini sonlandırarak çalıştığı kurumu zarara uğrattığı belirtildi. Yasal süre dışında 4 ve 5,5 aylık hamile kadınlara 100 bin lira karşılığında kürtaj yaptığı öne sürülen Ferhat T.’nin, yasal sürede kürtaj olmak isteyen kişilerden de 10 ila 80 bin lira arasında para talep ettiği öne sürüldü.