Çanakkale'de 14 köye içme suyu müjdesi! 71 kilometrelik hat tamamlandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yürütülen 71 kilometrelik dev proje başarıyla tamamlanarak 14 köy kesintisiz içme suyuna kavuşturuldu. Kazdağları'nın kaliteli kaynak sularını yeni depolarla çeşmelere taşıyan bu büyük altyapı yatırımıyla bölgedeki su sorunu tamamen çözüldü.
Çanakkale Valiliğinin koordinasyonunda, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından Ayvacık ilçesinde kırsal altyapıyı güçlendirmek ve vatandaşların kesintisiz içme suyuna kavuşturması amacıyla yürütülen 'Kazdağı Grubu İçme Suyu İsale Hattı Projesi’nin 3'üncü ve son etabı başarıyla tamamlanarak hizmete açıldı.
Daha önce 1'inci ve 2'nci etapları tamamlanan 'Kazdağı Grubu İçme Suyu İsale Hattı Projesi’si ile 14 köyün bir bölümüne ulaştırılan içme suyu, 3'üncü etap çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 14 köye tamamlandı.
Toplam 71 kilometre uzunluğundaki hattın son etabını oluşturan 21 kilometre kısmı ve sanat yapıları tamamlandı. Şarlak ve Tilkeşdere kaynaklarından gelen kaliteli içme suyu, inşa edilen yeni biriktirme deposu ve modern su toplama maslakları ile köylere ulaştırıldı.