Çanakkale'de 14 köye içme suyu müjdesi! 71 kilometrelik hat tamamlandı

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Daha önce 1'inci ve 2'nci etapları tamamlanan 'Kazdağı Grubu İçme Suyu İsale Hattı Projesi’si ile 14 köyün bir bölümüne ulaştırılan içme suyu, 3'üncü etap çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 14 köye tamamlandı.