UNESCO tescilledi: Kahramanmaraş Türkiye’nin ilk 'edebiyat şehri' resmen ilan edildi! Milyon dolarlık yeni dönem başlıyor!

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın Türkiye'yi edebiyat alanında temsil eden ilk şehir olarak UNESCO ağına katıldığını belirterek, köklü edebi birikimi ve kültürel mirasıyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini söyledi.