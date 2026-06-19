UNESCO tescilledi: Kahramanmaraş Türkiye’nin ilk 'edebiyat şehri' resmen ilan edildi! Milyon dolarlık yeni dönem başlıyor!
Türk edebiyatına yön veren Yedi Güzel Adam’ın, Necip Fazıl’ların, Karakoç’ların ve sayısız söz üstadının yurdu Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na (UCCN) ‘Edebiyat Şehri’ unvanıyla kabul edilerek tarihi bir rekora imza attı. Türkiye'yi edebiyat alanında uluslararası arenada temsil edecek ilk ve tek şehir olan Kahramanmaraş için İstanbul’da üst düzey bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajı yayınladığı lansmanda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu unvanın şehir için küresel düzeyde yepyeni bir sosyo-ekonomik kalkınma dönemini başlattığını müjdeledi.
Kahramanmaraş, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na ‘Edebiyat Şehri' olarak kabul edildi.
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na ‘Edebiyat Şehri' olarak kabul edilen Kahramanmaraş için İstanbul'da tanıtım toplantısı düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programa gönderdiği mesajla UNESCO başarısından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı tebrik etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın Türkiye'yi edebiyat alanında temsil eden ilk şehir olarak UNESCO ağına katıldığını belirterek, köklü edebi birikimi ve kültürel mirasıyla bu unvanı fazlasıyla hak ettiğini söyledi.
Ersoy, UNESCO başarısının aynı zamanda şehrin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak yeni bir dönemin kapısını araladığını vurguladı.