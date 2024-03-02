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İstanbul metro hattında skandal görüntüler!

İstanbul’da metroda yolculuk yapan bir şahıs, diğer yolculara aldırış etmeden elindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandı. Ayakta durmakta güçlük çeken şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

02.03.2024 - 14:23 | | İHA
İstanbul metro hattında skandal görüntüler!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih’te geniş çaplı narkotik denetimi yapıldı. Beyazıt’ta yapılan denetimlerde ekipler tarafından durdurulan H.A., isimli şahıs üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A., daha sonra emniyete sevk edildi.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE METRODA UYUŞTURUCU MADDE KULLANMIŞ

Yapılan incelemelerde aynı şahsın aynı gün içerisinde bir metro içerisinde pet şişe yardımıyla uyuşturucu madde kullandığı anlara ait sosyal medyada görüntüleri olduğu tespit edildi. Görüntülerde H.A.’nın metro içerisinde bulunan diğer yolculara aldırış etmeden elindeki pet şişe ile uyuşturucu madde kullandığı ve güçlükle ayakta durduğu görülüyor.

Gözaltında bulunan H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

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