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Belediyeye rüşvet operasyonunda detaylar ortaya çıktı! İşte şifreler: Metre ve sağlam arkadaş...

İstanbul başta olmak üzere 5 ilde başlatılan rüşvet operasyonunda yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Şüphelilerin, 'tuzak denetim'lerle rüşvet sistemini oluşturduğu belirlenirken rüşvet parasına 'metre', rüşvet alacak kişiye ise 'sağlam arkadaş' olarak kodladığı ortaya çıktı.

17.05.2022 - 16:31 |
Belediyeye rüşvet operasyonunda detaylar ortaya çıktı! İşte şifreler: Metre ve sağlam arkadaş...

Belediyesi çalışanlarının da aralarında olduğu kamu görevlilerine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltı sayısı 194'e çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sının denetim mühendisi, 48 kişinin de zabıta görevlisi olduğu öğrenildi. Rüşvet parasını 'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam arkadaş' olarak kodlayan şüphelilerin, rüşvet paralarını 2 banka hesabında topladığı ortaya çıktı.

HER ŞEY BİR YIL ÖNCE GELEN İHBARLA BAŞLADI

Soruşturmanın, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir yıl önce gelen bir ihbarla başladığı öğrenildi. Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıtaların rüşvet aldığı içeriğindeki ihbarı araştıran ekipler, teknik ve fiziki takip çalışması yaptı.

Elde edilen delillerle bugün sabah saat 06.00'da, İstanbul merkezli İzmir, Adana, Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 6 gıda mühendisi ile 48 zabıta memurunun da bulunduğu 194 kişi gözaltına alındı.

Belediyeye rüşvet operasyonunda detaylar ortaya çıktı İşte şifreler: Metre ve sağlam arkadaş...

RÜŞVET ALMAK İÇİN 'TUZAK DENETİM' YAPTILAR

Şüpheliler rüşvet sistemini şöyle yürütüyor; Zabıta memuru, rüşvet alınacak esnafı belirliyor. Bu esnafla tanışıp telefon numarası bırakılarak, herhangi bir sorunda kendisini araması isteniyor. Böylece esnafın güvenini kazanıyor. Aynı gün suç ortakları olan diğer zabıta memuru ile gıda mühendisleri, o esnafın iş yerine giderek denetim yapıyor, bir açık bulunuyor. Denetim devam ederken esnaf sabah tanıştığı zabıta memurunu arayarak yardım istiyor. Zabıta memuru da denetim tutanakları yırtacaklarını ancak, karşılığında bir banka hesabına bir miktar para yatırması gerektiğini bildiriyor.

'METRE, SAĞLAM ARKADAŞ' KODLARINI KULLANDILAR

Yapılan tespitlerde şüphelilerin, rüşvet parasına 'metre', rüşvet alacak kişiye ise 'sağlam arkadaş' olarak kodladığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin esnaftan aldıkları rüşveti 2 kişiye ait hesaplarda topladığı, daha sonra bu paraları kendi aralarında paylaştığı belirlendi. Öte yandan operasyon sırasında vardiya görevinde olan şüpheli zabıta memurlarının, durumdan haberdar olunca zabıta kıyafetlerini çıkarıp eve gittikleri ortaya çıktı. (Ntv-İHA)

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