Adıyaman'da PKK operasyonu; eski HDP il başkanına gözaltı
Adıyaman'da, jandarma tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, eski HDP İl Başkanı Mehmet V. gözaltına alındı.
17.05.2022 - 12:45 |
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu belirlenen, 2009-2013 yıllarında HDP Adıyaman İl Başkanlığı yapan Mehmet V.'yi adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mehmet V., 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.