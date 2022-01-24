Ä°stanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu; 18 kiÅŸiye gözaltÄ± kararÄ±
Ä°stanbul merkezli 4 ilde 22 adrese FETÃ– operasyonu 18 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Vatan Caddesi'nde bulunan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, FETÃ–'nÃ¼n gizli haberleÅŸme aÄŸÄ± ByLock programÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Â ve konuÅŸma iÃ§erikleri Ã§Ã¶zÃ¼mlenen ayrÄ±ca Ã¶rgÃ¼t iÃ§erisinde de sorumlu dÃ¼zeyde faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi belirlenen aralarÄ±nda KHK ile ihraÃ§ edilen emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼, komiser yardÄ±mcÄ±sÄ±,aktif gÃ¶revde bulunan polis memuru ve doktorlarÄ±nda aralarÄ±nda bulunduÄŸu haklarÄ±mda yakalama kararÄ± verilen 18 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelik Ä°stanbul merkezli 4 ilde 22 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyon dÃ¼zenlenen adreslerde yapÄ±lan aramalarda, Ã§ok sayÄ±da dijital materyallere el konurken, aramalar sÄ±rasÄ±nda bazÄ± ÅŸÃ¼phelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geÃ§irildi. Adreslerde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerden bir kÄ±smÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Vatan Caddesi'nde bulunan Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.
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