İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü! Bakan Yerlikaya adli ve idari soruşturma yapılıyor

Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enkaz altında bir vatandaşın cansız bedenine ulaşılırken 8 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı.

BAKAN YERLİKAYA: HEM ADLİ HEM DE İDARİ SORUŞTURMA YAPIYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Küçükçekmece'de çöken zemin artı 3 katlı binanın enkazında incelemelerde bulundu. Bakan Yerlikaya, "İçişleri olarak biz de Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz" dedi.

Çöken zemin artı 3 katlı binanın enkazında incelemeler yapan Bakan Yerlikaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, " Küçükçekmece ilçemizde Kartaltepe mahallemizde sabah saat 08.41 itibariyle zemin artı 3 katlı olan apartman maalesef çökmüştür. 1988 yapımı olduğunu biliyoruz. AFAD buraya çok yakın. Çok kısa süre içerisinde saat 08.50'de 9 dakika sonra AFAD, eş zamanlı olarak itfaiye, ilçe belediyesi zaten burada kaymakamımız valimiz olayın hemen ertesinde buraya geldi. İlk etapta içeride enkazın altında kalan vatandaşları kurtarmak için cansiperane çalıştık. Her zaman olduğu gibi AFAD, UMKE, itfaiye ve olması gereken emniyet, valilik. Bu tür durumlarda biliyorsunuz hepsini tek tek saymama bile gerek yok, müdahale ve iyileleştirme noktasında ne noktaya geldiğimizi biliyorsunuz. Her birine minnettarız ve her birine teşekkür ediyorum " dedi.

"9 KİŞİ KURTARILDI"

Bakan Yerlikaya, "9 insan kurtarıldı. Biri maalesef Türkmenistan uyruklu olan yabancı bir kardeşimiz maalesef vefat etti. Başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İçeriden çıkarılan 7 yabancı uyruklu var. Bunlardan 1'i İran 7'si Türkmenistan uyruklu. Göç İdaresi Başkanlığımız bunların kimlikleri üzerinden araştırmasını yaptı. Tamamı yasal kalışı olan ikamet izni olan yabancılar. Bizim 2 vatandaşımız var. Biri hastanede tedavi bile olmadı. Diğer vatandaşımız tedavi sürecinde. Hastane yetkililerinden buraya gelmeden önce almış olduğum bilgiye göre, bizim vatandaşımızın durumu gayet iyi. Tedavi süreci devam eden 6 yabancı uyruklu misafirlerden anneyle 6 aylık bebeğin durumu diğerlerine nispeten daha kritik görünüyor. Duamız temennimiz odur ki, en kısa zamanda sağlık sıhhat ve afiyete kavuşurlar diyoruz. Birazdan da ziyaret etmeyi düşünüyoruz arkadaşlarla beraber " dedi.

"MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİK"

Yerlikaya, "Hemen olayla ilgili hem idari hem de adli soruşturma yapıyoruz. Adalet Bakanlığımız açıkladı. Burası için 3 savcı görevlendirildi. Onlar soruşturmalarına başladılar.İçişleri ailesi olarak biz de Mülkiye Başmüfettişi görevlendirdik. Bugünden itibaren çalışmaya başladı. En kısa zamanda idari kusur, kabahat ne varsa tabloyu olduğu gibi ortaya çıkarıp bunu hem sizlerle hem de adli sürece destek olması açısından göndereceğiz" dedi. Bakan Yerlikaya İstanbullulara da seslenerek, "4 Haziran'da göreve başladık. Kentsel dönüşüm diyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, destekleriyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın açıklamış olduğu Yarısı Bizden Kampanyası'nı duymayan İstanbullu kalmadı. Sadece İstanbulla da ilgili değil Marmara bölgesiyle de ilgili. Biz depremlere karşı dayanımı olmayan enkazda gördüğümüz gibi bir tablo görmek istemiyoruz. Tedbir almak istiyoruz birlikte yapmak istiyoruz bunu. Elbirliğiyle devlet millet elele yapmak istiyoruz. 6 Şubat'ta canımızın yandığı gibi bir daha canımızın yanmasını istemiyoruz. " dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "02 Haziran 2024 tarihinde saat 08.40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde 1 cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir" denilmişti.

BAKAN ÖZHASEKİ: YAPIMINDA DENİZ KUMU KULLANILMIŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çöken binayla ilgili sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Özhaseki, "İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun. İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

İlk incelemeler sonucu binanın 36 yıl önce inşa edildiğini söyleyen Özhaseki, "Daha sonra 1,5 kat kaçak olarak eklendiği tespit edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

"Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır.

Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz"

SON KAT KAÇAK, KOLON KESME YOK

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çelebi çöken bina ile ilgili olarak CNN TÜRK’te şu açıklamalarda bulundu:

Son kat kaçak, kolon kesme yok. Eski bina tespitlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Bu binanın durumu tespit edilememiş. Biraz da vatandaş binasını kontrol ettirmekten çekiniyor, yıkılırsa ne yaparım ne diye.

ENKAZDAKİ SON KİŞİ DE YARALI OLARAK ÇIKARILDI

İstanbul Valiliği enkazda kalan son kişinin yaralı olarak kurtarıldığını belirtti.

Valilikten gelen açıklamada, 'Küçükçekmece’de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

'BİNA SAHİBİ KENTSEL DÖNÜŞÜME SOKMAK İSTEMEDİ'

Olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan binanın sahibi olduğunu belirten kişi, kendi binalarının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu, yıkılan binanın ise sahibiyle iletişime geçtiklerini ifade ederek, " Biz kendi binamızı komple boşaltmış ve tahliye etmiştik. Elektriği doğalgazı kesilmişti. Bugünlerde de kendi binamızı yıkacaktık. Bu talihsiz olay denk geldi. Biz kendi binamızı kentsel dönüşüme sokmadan önce oranın (çöken binanın) sahibi Murat Beyle görüştük. Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti.

Kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum" dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "" 02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

ENKAZDAN ACI HABER

İtfaiye Daire Başkanı, göçük altından 1 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını söyledi.

'15 AMBULANS, 5 UMKE TİMİ GÖREVLENDİRİLDİ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çöken bina ile ilgili olarak 15 ambulans ve 5 UMKE timinin görevlendirildiğini bildirdi. Bakan Koca, 'Bu sabah İstanbul Küçükçekmece’de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.

"YATAKLA DOLABIN ARASINA GİRMENİN ÖNEMİNİ GÖRDÜM"

Enkazdan çıkarılan Korkut Yılmaz, "7 8 kişiydik. Bina sabah erken saatlerde çöktü. Hafif bir sarsıntı duyduk. Sonra çöktü. Ben yatakla dolabın dolabın arkasına atmıştım kendimi, sonra geri geri çıktım. Köpeğim vardı. O içeride kaldı. Üst kattaki insanlardan da bazıları çıktı. Bazıları enkazda kaldı. 4 katlı binaydı. Bir risk taşımıyordu" dedi.

Yılmaz, "Alt kat dükkan onun üzerinde ofisim vardı. Bir üst katta da evim vardı. 10 dakika sonra hemen polis ekipleri ve ambulanslar geldi. Ellerim ve bacaklarımda yaralar var. Komşular kıyafet verdiler giydim. Ara kattaydım. Yatakla dolabın arasına girmenin önemini gördüm" dedi.

ÇÖKMEDEN ÖNCEKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken binanın çökmeden önceki eski hali görüntülendi.

VALİ GÜL SON DURUMU AÇIKLADI

İstanbul Valisi Davut Gül yıkılan bina ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler.

7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk bilgilere göre 2 kişinin daha göçük altında olduğu değerlendiriliyor. Ölü ihbarı yok. Çıkarılan 7 kişiden 2 si ağır yaralı. 1988'de yapılmış bir bina. İlerleyen saatlerde sizleri bilgilendireceğiz.

"HER BİR SARSINTI ESKİ BİNALARA YÜK GETİRİR"

Mimar Nihat Şen Küçükçekmece'de yıkılan bina sonrası şu değerlendirmelerde bulundu:

Beklediğimiz bir Marmara depremi var. Her bir sarsıntı eski binalara yük getirir. Bizler görmeyebiliriz. Her bir sarsıntı tahribatları daha ileri getirebilir. Belki bu bina da daha önceden hasar gördü. 2000 yılı öncesi binaların kontrollerinin yapılması gerekiyor. Candan daha önemli bir şey yok. 6 Şubat'ta 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Önlemlerimizi daha önce almalıydık.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece'de bir bina çöktü. Enkaz altında kalanlar var. Olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " "02.06.2024 Pazar günü saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece İlçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağın kesişim noktasında bulunan üç katlı bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

2 KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI

Enkaz altında ses duyan ekipler, bir vatandaşı yaralı olarak çıkardı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı. 3 katlı binanın enkazından kurtarılan kişi sayısı 2 oldu.